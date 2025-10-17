PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.10.2025

Wolfenbüttel (ots)

Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Wolfenbüttel, Ahlumer Straße, 15.10.2025 gegen 04:40 Uhr

Ein 27-jähriger Radfahrer befuhr die Ahlumer Straße stadteinwärts, als ein Pkw vom Fahrbahnrand aus anfuhr. Dieser übersah den auf der Straße fahrenden Radfahrer und es kam zum Unfall. Der 27-Jährige stürzte und verletzte sich am Knie. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

