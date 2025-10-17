Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.10.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Reifen an acht Pkw beschädigt

Salzgitter-Lebenstedt, Hordenpfad, 01.04.2025 bis 16.10.2025

Seit mehr als einem halben Jahr kam es in der Straße Hordenpfad immer wieder zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugreifen. Hierbei beschädigte die unbekannte Täterschaft die Reifen vermutlich mittels spitzen Gegenstands. Die Reifen verloren daraufhin teils unmittelbar die Luft, teils erst nach einer kurzen Fahrtstrecke. Mindestens acht Pkw waren über den Zeitraum betroffen. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell