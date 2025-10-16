Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.10.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus einem Baumarkt

Salzgitter-Lebenstedt, Theodor-Heuss-Straße, 09.10.2025 von 16:00 Uhr bis ca. 16:20 Uhr

Zwei Täter betraten den Baumarkt und begaben sich zunächst zu den elektrischen Werkzeugen. Diese befinden sich in mehreren verschlossenen Glasvitrinen. Einer der Täter brach mit einem unbekannten Gegenstand das Schloss einer Vitrine auf, während der andere Täter Ausschau hielt. Aus dieser Vitrine entnahm der Täter einen Werkzeugkoffer. Die Täter passierten den Kassenbereich unbemerkt mit dem darin befindlichen Akku-Bohrschrauber der Marke Makita. Der Sachschaden beträgt knapp 370 Euro. Hinweise werden durch die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell