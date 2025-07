Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ahauser Polizeiwache unter neuer Leitung

Ahaus (ots)

Frank Sprey nimmt Staffelstab von Manfred Lütjann entgegen.

Mit dem Sommermonat Juli steht die Ahauser Polizeiwache unter der Leitung von Frank Sprey, dem die Nachfolge von Manfred Lütjann nach dessen Pensionierung übertragen wurde. Bei der symbolischen Staffelstabübergabe vom alten zum neuen Wachleiter waren Landrat Dr. Kai Zwicker, Leitender Polizeidirektor Paul Albers (Abteilungsleiter Polizei) und Polizeirat Jan Schlarmann (stellvertr. Direktionsleiter Gefahrenabwehr/Einsatz) anwesend.

Der Erste Polizeihauptkommissar Frank Sprey ist seit 1985 im Polizeidienst des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Bereitschaftspolizeiabteilung I in Selm, der Objektschutz in Bonn und die Einsatzhundertschaft in Duisburg waren seine ersten Stationen nach der Ausbildung, bevor er 1994 zum Polizeipräsidium Münster zur dortigen Polizeiautobahnstation mit Standort in Recklinghausen versetzt wurde. Dort blieb Frank Sprey auch nach seinem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und der Beförderung in den gehobenen Polizeidienst.

Im September 1997 erfolgte die Versetzung des Ahausers zur Kreispolizeibehörde Borken, wo er zunächst in der Leitstelle und später in seiner Heimatwache in Ahaus (zuerst als Wachdienstführer, dann als Dienstgruppenleiter) eingesetzt wurde. Insgesamt elf Mal wechselte er zwischen der Leitstelle und der Wache Ahaus, jeweils als Leiter einer Dienstgruppe.

"Ich bin mir sicher, dass Sie mit Ihrer großen Erfahrung bei der Personal- und Einsatzführung das richtige Rüstzeug für die neue Aufgabe im Gepäck haben", so Landrat Dr. Kai Zwicker, der Frank Sprey viel Erfolg und eine glückliche Hand wünschte.

Zum Verantwortungsbereich des Ahauser Wachleiters, der als Regionalverantwortlicher auch Ansprechpartner für die Kommunen ist, zählen der Wachdienst und der Bezirksdienst für Ahaus, Gescher, Heek, Legden, Schöppingen, Stadtlohn und Vreden.

Frank Sprey ist 57 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Ahaus - auch seine Ehefrau Nadine ist Polizeibeamtin bei der Kreispolizeibehörde Borken. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell