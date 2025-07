POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin schwer verletzt

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Propst-Sievert-Weg; Unfallzeit: 02.07.2025, zwischen 07.15 Uhr und 13.30 Uhr; Einen weißen BMW X2 angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Borken. Das Fahrzeug hatte am Mittwochvormittag am Propst-Sievert-Weg in einer Parkbucht gestanden. Dort beschädigte der Unbekannte den Kotflügel und Frontscheinwerfer an der linken Seite und entfernte sich, ohne seinen ...

