Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Wohnung eingedrungen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Adenauerallee;

Tatzeit: 02.07.2025, zwischen 12.30 Uhr und 22.40 Uhr;

In Bocholt haben sich bislang Unbekannte Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft. Die Täter öffneten am Mittwoch die Tür gewaltsam und gelangten so in das Innere der Räumlichkeiten. Sie durchwühlten sämtliche Zimmer, entwendeten nach ersten Erkenntnissen allerdings nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell