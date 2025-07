Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfall verursacht und weggefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Propst-Sievert-Weg;

Unfallzeit: 02.07.2025, zwischen 07.15 Uhr und 13.30 Uhr;

Einen weißen BMW X2 angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Borken. Das Fahrzeug hatte am Mittwochvormittag am Propst-Sievert-Weg in einer Parkbucht gestanden. Dort beschädigte der Unbekannte den Kotflügel und Frontscheinwerfer an der linken Seite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell