Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Hochwertiges Werkzeug entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Schwarzenbergstraße;

Tatzeit: zwischen 02.07.2025, 21.00 Uhr, und 03.07.2025, 07.00 Uhr;

Werkzeug im Wert von schätzungsweise 15.000 Euro entwendet haben bislang Unbekannte in Gronau. Um an ihre Beute zu kommen, öffneten sie gewaltsam die Heckklappe eines Transporters, worin die Geräte gelagert waren. Dieser hatte in der Nacht zum Donnerstag an der Schwarzenbergstraße gestanden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell