Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.10.2025

Salzgitter-Bad (ots)

Schwerer Unfall mit Radfahrerin

Salzgitter-Bad, Hinter dem Salze / Kaiserstraße, 15.10.2025 gegen 07:00 Uhr

Eine 43-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Straße "Hinter dem Salze" und bog an der Kreuzung in die Kaiserstraße ein. Dabei übersah die 43-Jährige eine 31-jährige Radfahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt die Straße überquerte. Die Radfahrerin zog sich ein Schädel-Hirn-Trauma sowie eine Kopfplatzwunde zu. Zur medizinischen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 750 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

