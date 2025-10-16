POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.10.2025
Vechelde (ots)
Gemeinschädliche Sachbeschädigung an einer Grundschule
Vechelde, Albert-Schweitzer-Straße, 03.10.2025 von 15:30 Uhr bis 14.10.2025, 11:00 Uhr
Die unbekannte Täterschaft beschädigte die Containerräumlichkeiten der Grundschule durch das Aufsprühen von Graffitis. Hierfür war rote und grüne Sprühfarbe verwendet worden. Außerdem verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam den Zugang zu den Containern. Dabei wurde eine Tür beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise werden von der Polizei Vechelde unter der Telefonnummer 05302 930490 entgegengenommen.
