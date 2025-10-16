Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.10.2025

Vechelde (ots)

Gemeinschädliche Sachbeschädigung an einer Grundschule

Vechelde, Albert-Schweitzer-Straße, 03.10.2025 von 15:30 Uhr bis 14.10.2025, 11:00 Uhr

Die unbekannte Täterschaft beschädigte die Containerräumlichkeiten der Grundschule durch das Aufsprühen von Graffitis. Hierfür war rote und grüne Sprühfarbe verwendet worden. Außerdem verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam den Zugang zu den Containern. Dabei wurde eine Tür beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise werden von der Polizei Vechelde unter der Telefonnummer 05302 930490 entgegengenommen.

