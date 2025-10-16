PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.10.2025

Vechelde (ots)

Gemeinschädliche Sachbeschädigung an einer Grundschule

Vechelde, Albert-Schweitzer-Straße, 03.10.2025 von 15:30 Uhr bis 14.10.2025, 11:00 Uhr

Die unbekannte Täterschaft beschädigte die Containerräumlichkeiten der Grundschule durch das Aufsprühen von Graffitis. Hierfür war rote und grüne Sprühfarbe verwendet worden. Außerdem verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam den Zugang zu den Containern. Dabei wurde eine Tür beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise werden von der Polizei Vechelde unter der Telefonnummer 05302 930490 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 18:30

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.10.2025

    Salzgitter-Lebenstedt (ots) - Nachbarschaftsstreitigkeiten eskalieren Salzgitter-Lebenstedt, Schubertstraße, 15.10.2025 gegen 21:20 Uhr Zwischen einem 54-Jährigen und einem 31-jährigen Nachbar kam es zu Streitigkeiten. Der alkoholisierte 54-jährige Täter hielt seinem Nachbarn eine Waffe an die Schläfe und bedrohte diesen im Hausflur. Als der Täter auf die ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 14:52

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 16.10.2025

    Schöppenstedt (ots) - Gesprayte Hakenkreuze - Staatsschutz ermittelt Schöppenstedt, 08.10.2025 von 16:30 Uhr bis 14.10.2025, 06:30 Uhr In der vergangenen Woche begann eine unbekannte Täterschaft immer wieder Hakenkreuze an Gegenstände und Fassaden in Schöppenstedt zu sprühen. Bei den betroffenen Objekten handelt es sich teils um öffentliche Gebäude. Die ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:42

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.10.2025

    Salzgitter-Gitter (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung: Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6138816. Der Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizei Wolfenbüttel Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit Alena Franke Telefon: 05331/933104 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren