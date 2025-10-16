Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.10.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Nachbarschaftsstreitigkeiten eskalieren

Salzgitter-Lebenstedt, Schubertstraße, 15.10.2025 gegen 21:20 Uhr

Zwischen einem 54-Jährigen und einem 31-jährigen Nachbar kam es zu Streitigkeiten. Der alkoholisierte 54-jährige Täter hielt seinem Nachbarn eine Waffe an die Schläfe und bedrohte diesen im Hausflur. Als der Täter auf die Polizeibeamten/-innen traf, führte dieser keine Waffe mit sich. Er ließ die Beamten/-innen anschließend freiwillig in seine Wohnung. In dieser konnte die mutmaßlich benutzte Waffe aufgefunden werden. Es handelte sich hierbei um eine Schreckschusswaffe. Zudem sind weitere unter das Waffengesetz fallende Hieb- und Stoßwaffen wie Schwerter, Degen, Katana und Messer in der Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei beschlagnahmte die Gegenstände und prüft nun im Rahmen der Ermittlungen das Vorliegen von entsprechenden Verstößen gegen das Waffengesetz. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung wurde ebenfalls eingeleitet. Dem 54-Jährigen wurde zudem eine Blutprobe entnommen.

