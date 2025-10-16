Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 16.10.2025

Schöppenstedt (ots)

Gesprayte Hakenkreuze - Staatsschutz ermittelt

Schöppenstedt, 08.10.2025 von 16:30 Uhr bis 14.10.2025, 06:30 Uhr

In der vergangenen Woche begann eine unbekannte Täterschaft immer wieder Hakenkreuze an Gegenstände und Fassaden in Schöppenstedt zu sprühen. Bei den betroffenen Objekten handelt es sich teils um öffentliche Gebäude. Die Täterschaft verwendete dafür schwarze Sprühfarbe. Die Hakenkreuze wurden deutlich erkennbar und in verschiedenen Größen angebracht. Bislang sind insgesamt zehn derartige Symbole in Schöppenstedt festgestellt worden. Hierbei handelt es sich nicht nur um Sachbeschädigung, sondern auch um den Straftatbestand "Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen". Der Staatsschutz der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel hat die Ermittlungen aufgenommen. Seitens der Polizei werden entsprechende Maßnahmen ergriffen, um die Straftaten einzudämmen. Der Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Elm-Asse, Dirk Neumann, äußert sich zu den Taten wie folgt: "Ich kann nur mein starkes Entsetzen über diese antisemitischen und rechtsradikalen Schmierereien äußern. Es ist beschämend und hochgradig alarmierend, was hier gerade passiert. Polizei und Staatsschutz sind eingeschaltet, in der Hoffnung, dass die Täter ermittelt werden. Die Sachbeschädigungen, die nun mit öffentlichen Mitteln beseitigt werden müssen, sind das eine. Schwerwiegender ist die beschämende Wirkung, die diese Schmierereien nun öffentlich haben."

Der Sachschaden wird insgesamt auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332 946540 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell