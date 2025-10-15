Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.10.2025

Wolfenbüttel (ots)

Unfallflucht mutmaßlich durch ein Baustellenfahrzeug

Wolfenbüttel, Am Heckenkamp, 13.10.2025 von 16:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr

Der bisher unbekannte Unfallverursacher befuhr die Straße "Am Heckenkamp" vermutlich in Richtung Riesengebirgsweg, als er den am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford Focus touchierte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des Schadensbildes handelte es sich mutmaßlich um ein Fahrzeug mit großen Reifen, ggf. um ein Baustellenfahrzeug. Durch den Unfall wurde die linke Fahrzeugseite stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell