PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.10.2025

Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel (ots)

Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel

ROADPOL - Focus on the road, vom 06.10.2025 bis 12.10.2025

Bei der länderübergreifenden Schwerpunktkontrolle "ROADPOL- Focus on the road" mit dem Schwerpunkt der Ablenkung stand insbesondere die Benutzung des Mobiltelefons im Vordergrund der Kontrollwoche. Im Bereich der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel kontrollierten die Beamten/-innen insgesamt knapp über 600 Fahrzeuge. Hierzu zählen alle Arten von Kraftfahrzeugen sowie Fahrräder und Pedelecs. Im Rahmen der Kontrollen sind insgesamt 63 Ordnungswidrigkeiten wegen der Benutzung eines Mobiltelefons oder eines anderen technischen Geräts während der Fahrt geahndet worden. Außerdem konnten 20 Ordnungswidrigkeiten wegen nicht angelegter Sicherheitsgurte festgestellt und geahndet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 15:02

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.10.2025

    Groß Gleidingen (ots) - Teilbrand eines Dachstuhls Groß Gleidingen, Heideweg, 13.10.2025 gegen 16:00 Uhr Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam es aus ungeklärter Ursache zu einer Brandentwicklung bei einem Einfamilienhaus. Das Feuer breitete sich im Bereich der überdachten Terrasse und auf einen Teil des Dachstuhls aus. Der Brand konnte durch das Abtragen ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 14:08

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.10.2025

    Salzgitter-Lebenstedt (ots) - Räuberischer Diebstahl und Unfallflucht Salzgitter-Lebenstedt, Am Haudorn, 12.10.2025 um 08:30 Uhr Eine 20-jährige Frau und ihre 19-jährige Begleiterin sind zu Hause abgesetzt worden, als neben ihnen ein Pkw hielt. Dieser sei zuvor bereits einige Zeit hinter ihnen hergefahren. Einer der Insassen forderte Geld von den Frauen. Dies ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:20

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.10.2025

    Peine (ots) - Schaufenster mit Schachtdeckel eingeworfen Peine, Kirchvordener Straße, 13.10.2025 gegen 04:20 Uhr Zwei unbekannte Täter verschafften sich durch Einwerfen der Schaufensterscheibe Zugang zu einer Apotheke. Dazu nutzten sie einen Schachtdeckel. In den Räumlichkeiten entwendeten die Täter Münzgeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich aus der Kasse. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren