Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.10.2025

Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel (ots)

Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel

ROADPOL - Focus on the road, vom 06.10.2025 bis 12.10.2025

Bei der länderübergreifenden Schwerpunktkontrolle "ROADPOL- Focus on the road" mit dem Schwerpunkt der Ablenkung stand insbesondere die Benutzung des Mobiltelefons im Vordergrund der Kontrollwoche. Im Bereich der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel kontrollierten die Beamten/-innen insgesamt knapp über 600 Fahrzeuge. Hierzu zählen alle Arten von Kraftfahrzeugen sowie Fahrräder und Pedelecs. Im Rahmen der Kontrollen sind insgesamt 63 Ordnungswidrigkeiten wegen der Benutzung eines Mobiltelefons oder eines anderen technischen Geräts während der Fahrt geahndet worden. Außerdem konnten 20 Ordnungswidrigkeiten wegen nicht angelegter Sicherheitsgurte festgestellt und geahndet werden.

