PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.10.2025

Groß Gleidingen (ots)

Teilbrand eines Dachstuhls

Groß Gleidingen, Heideweg, 13.10.2025 gegen 16:00 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam es aus ungeklärter Ursache zu einer Brandentwicklung bei einem Einfamilienhaus. Das Feuer breitete sich im Bereich der überdachten Terrasse und auf einen Teil des Dachstuhls aus. Der Brand konnte durch das Abtragen von Teilbereichen des Daches durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Zum Brandzeitpunkt haben sich keine Personen im Haus befunden. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe ist zurzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 14:08

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.10.2025

    Salzgitter-Lebenstedt (ots) - Räuberischer Diebstahl und Unfallflucht Salzgitter-Lebenstedt, Am Haudorn, 12.10.2025 um 08:30 Uhr Eine 20-jährige Frau und ihre 19-jährige Begleiterin sind zu Hause abgesetzt worden, als neben ihnen ein Pkw hielt. Dieser sei zuvor bereits einige Zeit hinter ihnen hergefahren. Einer der Insassen forderte Geld von den Frauen. Dies ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:20

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.10.2025

    Peine (ots) - Schaufenster mit Schachtdeckel eingeworfen Peine, Kirchvordener Straße, 13.10.2025 gegen 04:20 Uhr Zwei unbekannte Täter verschafften sich durch Einwerfen der Schaufensterscheibe Zugang zu einer Apotheke. Dazu nutzten sie einen Schachtdeckel. In den Räumlichkeiten entwendeten die Täter Münzgeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich aus der Kasse. ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:53

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 13.10.2025

    Schladen (ots) - Korrektur der Pressemeldung: Arbeitsmaschinen und Zubehör entwendet Schladen, Im Gewerbegebiet, 11.10.2025 von 12:00 Uhr bis 12.10.2025, 10:00 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6136661). Die Schadenssummer beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Rückfragen bitte an: Polizei Wolfenbüttel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren