Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.10.2025

Groß Gleidingen (ots)

Teilbrand eines Dachstuhls

Groß Gleidingen, Heideweg, 13.10.2025 gegen 16:00 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam es aus ungeklärter Ursache zu einer Brandentwicklung bei einem Einfamilienhaus. Das Feuer breitete sich im Bereich der überdachten Terrasse und auf einen Teil des Dachstuhls aus. Der Brand konnte durch das Abtragen von Teilbereichen des Daches durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Zum Brandzeitpunkt haben sich keine Personen im Haus befunden. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe ist zurzeit nicht bekannt.

