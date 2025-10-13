Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.10.2025

Peine (ots)

Schaufenster mit Schachtdeckel eingeworfen

Peine, Kirchvordener Straße, 13.10.2025 gegen 04:20 Uhr

Zwei unbekannte Täter verschafften sich durch Einwerfen der Schaufensterscheibe Zugang zu einer Apotheke. Dazu nutzten sie einen Schachtdeckel. In den Räumlichkeiten entwendeten die Täter Münzgeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich aus der Kasse. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer handeln, welche jeweils mit einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sind. Einer der Männer trug eine schwarze Oberbekleidung mit weißen Handschuhen und der andere Mann eine weiße Oberbekleidung mit schwarzen Handschuhen. Hinweise sind an die Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell