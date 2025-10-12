Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 12.10.2025 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Versuchter Diebstahl aus einem Geschäft

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Berliner Straße 32, 11.10.2025, 04:45 - 12:00 Uhr Bislang unbekannte Täter versuchen durch Einschlagen eines Glaseinsatzes sich Zuritt zur Eingangstür des Geschäftes zu verschaffen. Dies misslang der unbekannten Täterschaft. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Es wurde ein Strafverfahren wegen des versuchten schweren Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Sachbeschädigung durch Feuer

38229 Salzgitter-Hallendorf, Finkenherd, 11.10.2025, 23:18 Uhr Bislang unbekannte Täter setzen eine Papiermülltone in Brand. Diese konnte durch die Berufsfeuerwehr Salzgitter vollständig gelöscht werden. Durch den Brand entstand kein weiterer Sach- oder Personenschaden. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Es wurde ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung eingeleitet.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

38228 Salzgitter-Lichtenberg, Gödebusch, 11.10.2025, 15:45 Uhr - 12.10.2025, 00:10 Uhr Bislang unbekannte Täter zerkratzen eine Motorhaube von einem Pkw mittels eines unbekannten Gegenstandes. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

