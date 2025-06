Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Zug der Erzgebirgsbahn beschossen - Bundespolizei sucht Zeugen

Schwarzenberg/Erzgebirge (ots)

Ein Zug der Erzgebirgsbahn wurde am gestrigen Sonntagnachmittag gegen 15:50 Uhr am Haltepunkt Schwarzenberg/Erzgebirge von einem bislang unbekannten Mann beschossen. Dabei wurde eine Scheibe getroffen, jedoch nicht durchschlagen. Verletzt wurde bei dieser Tat durch glückliche Umstände niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Zeugenangaben zufolge waren zwei Männer zuvor mit dem Zug von Johanngeorgenstadt bis zum Haltepunkt Schwarzenberg/Erzgebirge gefahren und dort ausgestiegen. Einer der beiden habe dann mit einem pistolenähnlichen Gegenstand auf eine Scheibe des Zuges, hinter der Reisende saßen, gezielt und dann geschossen. Auch der andere Mann habe einen pistolenartigen Gegenstand in der Hand gehalten, diesen jedoch nicht benutzt.

Der schussabgebende Mann sei etwa 18 Jahre alt, ungefähr 1,70 m groß, habe kurzes dunkles Haar und sei mit schwarzer Hose und Jacke bekleidet gewesen.

Sein Begleiter erschien den Zeugen ebenso alt und groß, habe jedoch kurzes gewelltes blondes Haar. Er trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Hose, wahrscheinlich Jeans sowie ein weißes Oberteil mit je einem breiten Streifen in vermutlich grüner Farbe, der von der Schulter bis zum Unterarm reicht.

Beide Tatverdächtige hätten deutsch gesprochen.

In einer Sitzgruppe in der Nähe der Scheibe, die beschossen wurde, sollen drei Mädchen im geschätzten Alter von etwa 17 Jahren gesessen haben, die am Bahnhof Schwarzenberg/Erzgebirge ausgestiegen seien. Diese sind für die Aufklärung des Tatgeschehens wichtige Zeuginnen.

Insbesondere sie, aber auch weitere Zeugen, die Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Klingenthal, Tel. 037467/2810, zu melden.

