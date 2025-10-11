PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 13.09.2025 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Einbruchdiebstahl in Büro-/Werkstattcontainer 38229 Salzgitter-Lebenstedt, Hans-Birnbaum-Straße 15, Parkplatz, Container/Kennzeichenschilder 09.10.2025, 18:00 Uhr - 10.10.2025, 08:45 Uhr Der bislang unbekannte Täter bricht die Eingangstür des Containers auf und entwendet dort nach augenscheinlich intensiver absuche letztlich ca. 50EUR Münzgeld aus der Wechselgeldkasse. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Es wurde ein Strafverfahren gegen unbekannten Beschuldigten eingeleitet.

Diebstahl aus einer kommunalen Sozialeinrichtung 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Neuer Mühlenweg 7, 09.10.2025, 17:00 Uhr - 09.10.2025, 19:00 Uhr Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch ein offenstehendes Fenster unbefugt Zutritt zu der Einrichtung. Dort entwendeten sie ein Laptop und Münzgeld aus einer Spendenkasse. Durch eine Augenzeugin liegen vage Täterhinweise vor. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Körperverletzung

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Berliner Straße, 10.10.2025, 14:30 Uhr Zwischen zwei männlichen Personen kommt es zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf enden diese in wechselseitigen Körperverletzungen, wobei eine Person den Kontrahenten auch mit einer Fahrradkette geschlagen hat. Gegen beide Personen wurden jeweils entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter PHK Degler
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

