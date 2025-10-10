PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.10.2025

Wendeburg (ots)

Werkstatt- und Lagerraum aufgebrochen

Wendeburg, Bortfelder Straße, 09.10.2025 von 19:15 Uhr bis 10.10.2025, 06:15 Uhr

Nachdem die unbekannte Täterschaft zunächst an dem gewaltsamen Aufbruch einer Zugangstür zu einem Werkstatt- und Lagerraum gescheitert war, konnte schließlich die Nebeneingangstür gewaltsam geöffnet werden. Aus den Räumlichkeiten entwendete die Täterschaft mehrere Motorkettensägen, Motorheckenscheren sowie eine kleine Rüttelplatte. Der Gesamtschaden wird bisher auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

