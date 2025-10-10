POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.10.2025
Salzgitter-Bad (ots)
Einbruch in Frisörsalon
Salzgitter-Bad, An der Erzbahn, 08.10.2025 von 18:00 Uhr bis 09.10.2025, 08:45 Uhr
Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam den Zugang zu einem Frisörsalon. Hierbei wurde die Zugangstür mittels unbekannten Gegenstands angegangen. Die Täterschaft entwendete einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag aus der Kasse und flüchtete. Hinweise werden durch die Polizei Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 8250 entgegengenommen.
