POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.10.2025

Schladen (ots) - Erfolgreicher Trickbetrug Schladen, 09.10.2025 von ca. 14:30 Uhr bis 15:45 Uhr Ein unbekannter Täter gibt am Telefon gegenüber einer 81-Jährigen als Polizeibeamter aus und täuscht vor, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Nun forderte der Mann eine hohe fünfstellige Summe als Kaution. Im Hintergrund rief eine ...

