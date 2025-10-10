PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.10.2025

Salzgitter-Bad (ots)

Einbruch in Frisörsalon

Salzgitter-Bad, An der Erzbahn, 08.10.2025 von 18:00 Uhr bis 09.10.2025, 08:45 Uhr

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam den Zugang zu einem Frisörsalon. Hierbei wurde die Zugangstür mittels unbekannten Gegenstands angegangen. Die Täterschaft entwendete einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag aus der Kasse und flüchtete. Hinweise werden durch die Polizei Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 8250 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

