Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 13.10.2025

Schladen (ots)

Korrektur der Pressemeldung:

Arbeitsmaschinen und Zubehör entwendet Schladen, Im Gewerbegebiet, 11.10.2025 von 12:00 Uhr bis 12.10.2025, 10:00 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6136661).

Die Schadenssummer beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

