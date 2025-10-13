PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 13.10.2025

Schladen (ots)

Arbeitsmaschinen und Zubehör entwendet

Schladen, Im Gewerbegebiet, 11.10.2025 von 12:00 Uhr bis 12.10.2025, 10:00 Uhr

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam den Zugang zum Gelände einer Landtechnik-Firma. Dort entwendeten die Täter zwei Hoflader sowie Teile von Arbeitsmaschinen. Durch die Polizei erfolgte eine Spurensuche. Ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Der Gesamtschaden liegt in einem hohen zweistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

