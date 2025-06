Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Fitnessstudio

Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in ein Fitnessstudio in Sömmerda ein. Die Täter beschädigten das automatische Türschloss und verschafften sich so Zugang zu den Innenräumen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Einbrecher flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Am Türschloss entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Am Donnerstagmorgen entdeckten Mitarbeiter des Sportstudios den Einbruch und informierten die Polizei. Diese hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SE)

