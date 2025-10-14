PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.10.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Räuberischer Diebstahl und Unfallflucht

Salzgitter-Lebenstedt, Am Haudorn, 12.10.2025 um 08:30 Uhr

Eine 20-jährige Frau und ihre 19-jährige Begleiterin sind zu Hause abgesetzt worden, als neben ihnen ein Pkw hielt. Dieser sei zuvor bereits einige Zeit hinter ihnen hergefahren. Einer der Insassen forderte Geld von den Frauen. Dies verneinte die 20-Jährige, während sie ihr Smartphone zum Ausziehen ihrer Schuhe kurzzeitig auf dem Gehweg ablegte. Die Chance nutzte der Beifahrer des Pkw und nahm das Smartphone der Frau an sich. Die 20-Jährige versuchte dem Täter dieses wieder abzunehmen. Dabei wurde sie von ihm getreten, sodass sie zu Boden fiel. Anschließend fuhr der Pkw los und überrollte den Fuß der 20-Jährigen. Hierbei zog die Frau sich eine blutende Wunde im Bereich des Zehnnagels zu. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei konnte der flüchtige Pkw auf der A2 von der Autobahnpolizei Hannover Höhe Hannover-Garbsen festgestellt und kontrolliert werden. Das Amtsgericht Braunschweig erließ einen Durchsuchungsbeschluss für den Pkw. Der 24-jährige Täter händigte den Beamten daraufhin das entwendete Smartphone freiwillig aus. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

