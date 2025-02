Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Kellerbrand im Sahlkamp

Hannover (ots)

Am heutigen späten Nachmittag wurden die hannoverschen Brandschützer zu einem Kellerbrand mit Rauchentwicklung in den Stadtteil Sahlkamp gerufen. Dort kam es zu einem kleinen Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Hannover konnte eine Brandausbreitung und damit eine Gefährdung sowie ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 17:30 Uhr wurde der Regionsleitstelle durch einen Bewohner eine Rauchentwicklung in einem Keller eines Mehrfamilienhauses im Steigerwaldweg 4 im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp gemeldet. Die Regionsleitstelle alarmierte aufgrund der Meldung, dass der Treppenraum des Mehrfamilienhauses verraucht sei, sofort mehrere Einheiten der Feuerwehr, sowie den Rettungsdienst. Vor Ort bestätigten die Einsatzkräfte nach wenigen Minuten einen kleinen Brand in einem der Kellerräume. Der Treppenraum war jedoch nicht verraucht somit waren die Bewohnenden des Mehrfamilienhauses nicht gefährdet. Ein Trupp der Feuerwehrkräfte leiteten umgehend unter Atemschutz die Bekämpfung des Brandes mit Löschwasser im Kellerbereich ein. Anschließend wurden die Kellerräume unter Zuhilfenahme von Druckbelüftungsgeräten umfassend vom Rauch befreit. Ein größerer Folgeschaden durch den Rauch sowie eine Brandausbreitung konnten somit verhindert werden. Gegen 17:45 Uhr konnten die Einsatzkräfte bereits "Feuer aus" melden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand und das Mehrfamilienhaus ist regulär bewohnbar. Die Polizei Hannover hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Insgesamt waren ca. 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell