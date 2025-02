Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Arbeiter bei Arbeitsunfall im Zoo verletzt

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Am heutigen Freitag erhielt die Feuerwehr Hannover gegen 10:00 Uhr die Meldung über einen Arbeitsunfall im Zoo Hannover. Ein Mitarbeiter einer Fremdfirma sollte bei Sanierungsarbeiten im Pinguinbecken aus ca. 3 Metern Höhe von einer Leiter abgestürzt sein. Das Becken befindet sich derzeitig in Revision und ist abgelassen.

Für die ersten Kräfte vor Ort wurde schnell klar, dass der Verunfallte aufgrund der räumlichen Enge und möglicher Verletzungen nicht ohne spezielles Gerät und Equipment gerettet werden konnte. Er lag in ca. 4 Metern Tiefe zwischen Gerüsten auf dem Beckenboden. Sofort wurden die speziellen Retter aus Höhen und Tiefen (kurz Höhenretter) der Feuerwehr Hannover nachgefordert. Zeitgleich wurde mit der medizinischen Versorgung des Patienten begonnen und die Rettung vorbereitet. Ein Arbeitskollege und die Einsatzkräfte betreuten und versorgten den Verunfallten. Durch die Höhenretter wurde eine seilunterstütze Rettung im Hängesitz durchgeführt und der Patient nach ca. 45 Minuten an den Rettungsdienst übergeben. Der Arbeiter wurde während der gesamten Rettung durch die Einsatzkräfte versorgt und betreut. Nach weiter Untersuchung durch einen Notarzt wurde er in ein Krankenhaus transportiert. Nach ersten Einschätzungen von vor Ort hatte der Arbeiter viel Glück im Unglück. Die Mitarbeitenden des Zoos Hannover und die Arbeitskollegen des Verunfallten verhielten sich aus Sicht der Einsatzkräfte vorbildlich. Sie wiesen Rettungskräfte zur Einsatzstelle, sperrten den Einsatzbereich und versorgten den Patienten.

Zum genauen Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 25 Einsatzkräften vor Ort, darunter 9 Höhenretter.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell