Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.10.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Unbefugte Ingebrauchnahme eines Pkw

Salzgitter-Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, 14.10.2025 gegen 18:30 Uhr

Ein 42-jähriger Mann führte einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem stand der Mann dabei unter dem Einfluss von Alkohol. Die Atemalkoholkonzentration lag bei über 1,8 Promille. Hinzu kommt, dass der 42-Jährige den Pkw ohne das Wissen der Halterin nutzte. Zudem war der Pkw zu diesem Zeitpunkt nicht versichert. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs ein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell