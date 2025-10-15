Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.10.2025

Salzgitter-Ringelheim (ots)

Unfallflucht durch einen älteren schwarzen Pkw

Salzgitter-Ringelheim, Wallmodener Straße, 14.10.2025 um 18:40 Uhr

Der flüchtige Pkw befuhr die Wallmodener Straße in Richtung Alt Wallmoden. Dabei touchierte der Fahrzeugführer einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marke Dacia Duster in Blau. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Fahrzeugführer wich zuvor einem entgegenkommenden Pkw aus, indem er in eine Lücke vor dem geparkten Dacia fuhr. Dabei stieß er mit seinem rechten hinteren Kotflügel gegen den Dacia. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich um ein schwarzes älteres Fahrzeug ähnlich wie ein Opel Astra / Coupe. Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um einen Mann im Alter von ca. 30 Jahren gehandelt haben. An dem flüchtigen Pkw befinden sich möglicherweise blaue Lackanhaftungen im Bereich des hinteren rechten Kotflügels. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 8250 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell