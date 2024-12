Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht nach Auffahrunfall - ein Leichtverletzter - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bereits am Freitag, 06.12.2024, gegen 08.35 Uhr, soll es in der Wiesentalstraße, vor der Einmündung zur Ötlinger Straße zu einem Auffahrunfall gekommen sein. Ein 29-jähriger Mann befuhr mit seinem weißen BMW die Wiesentalstraße in Richtung Steinen und musste an der Einmündung zur Ötlinger Straße wegen Rotlicht der Lichtzeichenanlage anhalten. Ein hinter ihm fahrender Pkw-Fahrer habe dies zu spät bemerkt und soll auf den BMW aufgefahren sein. Nonverbal habe man sich aus den Fahrzeugen heraus darauf verständigt, dass man zwecks einer Unfallaufnahme in die Örtlinger Straße abbiege. Der Auffahrer soll zunächst den Blinker gesetzt haben, sei dann aber geradeaus in Richtung Steinen gefahren. Am BMW entstand wohl geringer Sachschaden. Allerdings sei der 29-jährige Fahrer leicht verletzt worden. Bei dem auffahrenden Fahrzeug soll es sich um einen grau/silbernen Pkw mit dem Teilkennzeichen LÖ-KA handeln. Der Fahrer des silbernen Pkw wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre oder älter, mittellange, dunkle/graumelierte Haare, Drei-Tage-Bart.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein erhofft sich Hinweise von Zeugen, da zum Unfallzeitpunkt die Wiesentalstraße stark frequentiert gewesen sei. Zeugen, welche Hinweise zu dem grau/silbernen Pkw geben können, mögen sich bitte mit der Verkehrspolizei Weil am Rhein in Verbindung setzen. Die Verkehrspolizei ist unter der Telefonnummer 07621 98000 erreichbar.

