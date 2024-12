Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Pkw kollidiert mit Pedelec-Fahrer - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.12.2024, gegen 18:45 Uhr, ist in der Wallbacher Straße in Bad Säckingen ein Autofahrer beim Linksabbiegen mit einem Elektrorad zusammengestoßen. Der 60jährige Pkw-Lenker wollte von der Straße Im Grütt in die Wallbacher Straße nach links einfahren. Es kam zum Zusammenstoß mit dem 40jährigen Pedelecfahrer, der bevorrechtigt die Wallbacher Straße befuhr. Durch die Kollision stürzt der Radfahrer zu Boden und verletzt sich leicht. Es dürfte nur geringer Sachschaden entstanden sein.

