POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.10.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots) - Unbefugte Ingebrauchnahme eines Pkw Salzgitter-Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, 14.10.2025 gegen 18:30 Uhr Ein 42-jähriger Mann führte einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem stand der Mann dabei unter dem Einfluss von Alkohol. Die Atemalkoholkonzentration lag bei über ...

mehr