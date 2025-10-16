PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.10.2025

Salzgitter-Gitter (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung: Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6138816. Der Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

