POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.10.2025

Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

Salzgitter-Gitter, Am Ritterhof / Tweete, 15.10.2025 gegen 14:30 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus entstand aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand im Dachgeschoss. Das Haus wird durch drei Parteien, jeweils in Erd-, Ober- und Dachgeschoss, bewohnt. Die zum Brandzeitpunkt anwesenden Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Im Bereich des Einsatzortes kam es zu starker Rauchentwicklung sowie Straßensperrungen aufgrund der Löscharbeiten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe ist zurzeit nicht bekannt.

