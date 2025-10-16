PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.10.2025

Woltwiesche (ots)

Sachbeschädigung eines mobilen Toilettenhäuschens

Woltwiesche, Am Kalkbruch, 12.10.2025 von 00:00 Uhr bis 02:00 Uhr

Das Toilettenhäuschen der Baustelle für einen Radweg zwischen Barbecke und Woltwiesche ist gänzlich zerstört worden. Durch einen Anwohner konnte in der Nacht ein lauter Knall wahrgenommen werden, sodass eine Zerstörung mit einem pyrotechnischen Gegenstand angenommen wird. Hierbei könnte es sich um einen sogenannten "Polenböller" gehandelt haben. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Lengede unter der Telefonnummer 05344 915670 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

