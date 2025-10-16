Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.10.2025

Peine (ots)

Pkw ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss geführt

Peine, Celler Straße, 15.10.2025, um 16:30 Uhr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Beamten/-innen fest, dass der 33-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin veranlasst. Zudem fiel auf, dass kein Versicherungsschutz für den genutzten Pkw bestand. Die kontaktierte Halterin des Pkw wusste über den fehlenden Versicherungsschutz Bescheid. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie zwei Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

