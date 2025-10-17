Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.10.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Brand in einem Obdachlosenwohnheim

Salzgitter-Lebenstedt, Ringgasse, 16.10.2025 gegen 14:20 Uhr

Ein Bewohner des städtischen Wohnheims bemerkte Rauchgeruch und meldete dies. Die Feuerwehr stellte einen Brand in einer Wohnung des Erdgeschosses der Unterkunft fest. Eine schlafende Person konnte noch rechtzeitig geweckt und aus der betroffenen Wohnung evakuiert werden. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das vom Brand betroffene Zimmer ist aktuell nicht bewohnbar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

