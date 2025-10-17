PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.10.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Brand in einem Obdachlosenwohnheim

Salzgitter-Lebenstedt, Ringgasse, 16.10.2025 gegen 14:20 Uhr

Ein Bewohner des städtischen Wohnheims bemerkte Rauchgeruch und meldete dies. Die Feuerwehr stellte einen Brand in einer Wohnung des Erdgeschosses der Unterkunft fest. Eine schlafende Person konnte noch rechtzeitig geweckt und aus der betroffenen Wohnung evakuiert werden. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das vom Brand betroffene Zimmer ist aktuell nicht bewohnbar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 18:43

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.10.2025

    Salzgitter-Lebenstedt (ots) - Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus einem Baumarkt Salzgitter-Lebenstedt, Theodor-Heuss-Straße, 09.10.2025 von 16:00 Uhr bis ca. 16:20 Uhr Zwei Täter betraten den Baumarkt und begaben sich zunächst zu den elektrischen Werkzeugen. Diese befinden sich in mehreren verschlossenen Glasvitrinen. Einer der Täter brach mit einem ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 18:40

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.10.2025

    Salzgitter-Bad (ots) - Schwerer Unfall mit Radfahrerin Salzgitter-Bad, Hinter dem Salze / Kaiserstraße, 15.10.2025 gegen 07:00 Uhr Eine 43-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Straße "Hinter dem Salze" und bog an der Kreuzung in die Kaiserstraße ein. Dabei übersah die 43-Jährige eine 31-jährige Radfahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt die Straße überquerte. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren