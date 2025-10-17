Polizei Salzgitter

POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF und der Staatsanwaltschaft Braunschweig vom 17.10.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Vorläufige Festnahme nach Betäubungsmittelfund bei einer Verkehrskontrolle

Salzgitter-Lebenstedt, Willy-Brandt-Straße, 13.10.2025, gegen 22:40 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel den eingesetzten Polizeibeamten bei einem Pkw zunächst der nicht vorhandene Versicherungsschutz auf. Während der Kontrolle stieg der Beifahrer aus dem Pkw aus. Folglich entdeckten die Beamten im Fußraum augenscheinlich Betäubungsmittel in Form von weißem Pulver. Als der Beifahrer von den Beamten entsprechend belehrt wurde und seine mitgeführte Tasche durchsucht werden sollte, ergriff der 32-Jährige die Flucht. Im Rahmen einer fußläufigen Verfolgung konnte der Mann durch die Polizei gestellt werden. In seiner Tasche konnten diverse verschreibungspflichtige Medikamente und Kokain in einem mittleren zweistelligen Grammbereich aufgefunden werden. Aufgrund des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln nahmen die Beamten den 32-Jährigen zunächst vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ordnete eine Durchsuchung des kontrollierten Pkw an. In diesem fanden die Beamten eine geringe Menge einer Substanz, bei der es sich ebenfalls um Betäubungsmittel handeln könnte. Die Ermittlungen dazu dauern an. Seitens der Staatsanwaltschaft liegen gegen den 32-Jährigen keine ausreichenden Haftgründe vor, sodass dieser wieder entlassen wurde.

Weitere Presseauskünfte erfolgen ggf. durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig.

