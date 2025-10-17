Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.10.2025

Broistedt Richtung Salzgitter-Reppner (ots)

20-jähriger in Pkw eingeklemmt

Broistedt Richtung Salzgitter-Reppner, K 7, 16.10.2025 gegen 16:10 Uhr

Ein 20-jähriger Fahrzeugführer befuhr die K 7 aus Richtung Salzgitter-Reppner in Richtung Broistedt, als er in einer Kurve auf regennasser Fahrbahn von der Straße abkam. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Pkw in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 20-Jährige musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach dem Unfall war er ansprechbar und nicht offensichtlich verletzt. Für weitere Untersuchungen wurde der 20-Jährige in das Klinikum Salzgitter gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

