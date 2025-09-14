Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall in Rauenstein

Frankenblick (ots)

Durch den automatischen Notruf eines verunfallten Fahrzeuges wurde die Polizeiu auf einen Verkehrsunfall in Rauenstein aufmerksam. Am 12.09.2025 gegen 22:15 Uhr geriet ein Pkw Ford ohne ersichtlichen Grund von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Am Fahrzeug und an der Mauer entstand erheblicher Sachschaden. Die Airbags lösten aus. Der Mann am Fahrzeug unterzog sich einen freiwilligen Atemalkoholtest, dieser erbrachte einen Wert von 2,02 Promille Atemalkoholkonzentration. Der Pkw musste abgeschleppt werden, bei dem Mann wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Zeugen, die den Ford Ranger am Abend des 12.09.2025 beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Sonneberg unter 03675 875-0 zu melden.

