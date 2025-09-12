PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 11-Jähriger

Saalfeld (ots)

Die 11-Jährige wurde soeben wohlbehalten aufgefunden. Die Polizei bedankt sich für alle gegebenen Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 08:13

    LPI-SLF: Ermittlungen zu möglicher Trunkenheitsfahrt

    Rudolstadt (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 11.00 Uhr, wurde in Rudolstadt in der Friedrich-Fröbel-Straße eine scheinbar bewusstlose Person in einem geparkten PKW Mercedes gemeldet. Rettungskräfte überprüften die Situation und holten den 62-jährigen Mann aus dem Fahrzeug. Schnell zeigte sich, dass er stark unter Alkoholeinfluss stand. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,7 ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 08:12

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

    Unterwellenborn (ots) - Am Mittwoch, gegen 13.25 Uhr, befuhr der 19-jährige Fahrer eines Quad die Landstraße aus Richtung Bucha kommend in Richtung Hohenwarte. Aus bisher unbekannter Ursache geriet er in einer Rechtskurve an die rechte Fahrbahnbegrenzung, wodurch sich sein Quad aufschaukelte. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte im Gegenverkehr mit dem 71-jährigen Fahrer eines PKW. Beide ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 08:11

    LPI-SLF: Brand eines leerstehenden Hauses

    Rudolstadt (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 15.30 Uhr, kam es in Rudolstadt in der Käthe-Kollwitz-Straße zum Brand eines leerstehenden Wohnhauses. Trotz des schnellen und umfangreichen Einsatzes der Feuerwehr konnte das Haus nicht mehr gerettet werden. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Der Sachschaden wird auf ca. 4000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Saalfeld hat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren