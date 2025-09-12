LPI-SLF: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 11-Jähriger

Rudolstadt (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 11.00 Uhr, wurde in Rudolstadt in der Friedrich-Fröbel-Straße eine scheinbar bewusstlose Person in einem geparkten PKW Mercedes gemeldet. Rettungskräfte überprüften die Situation und holten den 62-jährigen Mann aus dem Fahrzeug. Schnell zeigte sich, dass er stark unter Alkoholeinfluss stand. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,7 ...

mehr