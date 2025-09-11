Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen zu möglicher Trunkenheitsfahrt

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 11.00 Uhr, wurde in Rudolstadt in der Friedrich-Fröbel-Straße eine scheinbar bewusstlose Person in einem geparkten PKW Mercedes gemeldet. Rettungskräfte überprüften die Situation und holten den 62-jährigen Mann aus dem Fahrzeug. Schnell zeigte sich, dass er stark unter Alkoholeinfluss stand. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,7 Promille. Ob er das Fahrzeug zuvor führte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0237091 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

