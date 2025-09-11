Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Unterwellenborn (ots)

Am Mittwoch, gegen 13.25 Uhr, befuhr der 19-jährige Fahrer eines Quad die Landstraße aus Richtung Bucha kommend in Richtung Hohenwarte. Aus bisher unbekannter Ursache geriet er in einer Rechtskurve an die rechte Fahrbahnbegrenzung, wodurch sich sein Quad aufschaukelte. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte im Gegenverkehr mit dem 71-jährigen Fahrer eines PKW. Beide Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin im PKW erlitten Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell