Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Dramatische Pilzsuche mit Happy End
Saalfeld (ots)
Am frühen Nachmittag des 13.09.2025 meldete eine Frau ihre 83-jährige Nachbarin als vermisst. Sie habe sie bei der Pilzsuche im Wald bei Niederkrossen aus den Augen verloren und nicht wiedergefunden. Nach einer groß angelegten Suche mit Kräften der Feuerwehr, Polizei, Hubschrauber, Drohne und Fährtenspürhund wurde die 83-Jährige leicht verletzt in Langenorla gefunden. Nach ärztlicher Untersuchung konnte sie ihren Pilzfund zuhause genießen.
