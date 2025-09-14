LPI-SLF: Dramatische Pilzsuche mit Happy End

Saalfeld (ots) - In der Nacht zum Samstag, den 13.09.25, versuchten derzeit unbekannte Täter in das Pfarrhaus der evanglischen Kirche in Schwarza einzubrechen. Sie scheiterten jedoch bereits an der Eingangstür. Diese wurde allerdings so schwer beschädigt, dass sie nun ausgetauscht werden muss. Sollte jemand Hinweise zu möglichen Tätern geben können, dann möchte er sich bitte an die hiesige Polizei wenden. ...

