POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.10.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots) - Brand in einem Obdachlosenwohnheim Salzgitter-Lebenstedt, Ringgasse, 16.10.2025 gegen 14:20 Uhr Ein Bewohner des städtischen Wohnheims bemerkte Rauchgeruch und meldete dies. Die Feuerwehr stellte einen Brand in einer Wohnung des Erdgeschosses der Unterkunft fest. Eine schlafende Person konnte noch rechtzeitig geweckt und aus der ...

mehr