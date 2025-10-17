POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.10.2025
Peine (ots)
Versuchter Einbruchdiebstahl in Zweifamilienhaus
Dungelbeck, Fasanenweg, 16.10.2025 von 02:00 Uhr bis 04:00 Uhr
Die unbekannte Täterschaft kletterte zunächst auf das Vordach des Zweifamilienhauses. Mithilfe eines Stuhls konnte anschließend das Schlafzimmerfenster der Dachgeschosswohnung erreicht und gewaltsam aufgehebelt werden. Dadurch wachte der 86-jährige Bewohner auf und die Täterschaft flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell