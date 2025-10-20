Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.10.2025

Peine (ots)

Überweisung an vermeintlich sicheres Konto

Peine, Mai 2025

Eine 83-Jährige hatte im Mai dieses Jahres einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten erhalten. Dieser teilte der Frau mit, dass ihre Personal- und Adressdaten auf der Liste einer osteuropäischen Bande stehen würden. Daher sollte die 83-Jährige ihr gesamtes Geld auf ein anderes Konto überweisen. Daraufhin veranlasste sie bei ihrer Bank eine Überweisung eines hohen fünfstelligen Betrags an das ihr genannte Konto des vermeintlichen Polizeibeamten.

Hinweis der Polizei:

Überweisen Sie niemals Geld auf ein anderes Konto, wenn Sie dazu per Telefon aufgefordert werden. Halten Sie bei so einer Forderung zunächst Rücksprache mit ihrer Bank und/ oder der örtlichen Polizeidienststelle. Schildern Sie dort die Forderung und hinterfragen Sie die Echtheit eines solchen Anrufs. Beachten Sie, dass die Polizei niemals Ihre Vermögensverhältnisse am Telefon erfragt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell