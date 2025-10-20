POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.10.2025
Wolfenbüttel (ots)
Einbrüche in Kleingartenverein
Wolfenbüttel, Neindorfer Straße, 18.10.2025 von 19:00 Uhr bis 19.10.2025, 11:45 Uhr
Die unbekannte Täterschaft brach nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen sechs Gartenhäuser in einem Kleingartenverein auf. Der/ die Täter durchwühlte teils den Innenraum der Gartenhäuser. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Pfandflaschen sowie um Werkzeug. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1.200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.
