POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.10.2025

Peine (ots) - Überweisung an vermeintlich sicheres Konto Peine, Mai 2025 Eine 83-Jährige hatte im Mai dieses Jahres einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten erhalten. Dieser teilte der Frau mit, dass ihre Personal- und Adressdaten auf der Liste einer osteuropäischen Bande stehen würden. Daher sollte die 83-Jährige ihr gesamtes Geld auf ein anderes Konto ...

