PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Unter Alkoholeinfluss am Strand festgefahren

POL-FL: Unter Alkoholeinfluss am Strand festgefahren
  • Bild-Infos
  • Download

Sankt Peter-Ording (ots)

In den späten Abendstunden des 20. August 2025 fiel einer Streifenbesatzung auf, wie ein Fahrzeug ohne funktionierendes Rücklicht in einen durch VZ 250 gesperrten Bereich des Ordinger Strandes fuhr.

Die 31-jährige Fahrerin aus Niedersachsen befuhr mit ihrem Transporter zunächst einen Holzsteg (Fahrradweg), um dann in einen für Fahrzeuge gesperrten Strandabschnitt einzufahren. Dort blieb das Fahrzeug im Sand stecken. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand, der Atemalkoholtest ergab 1,55 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein musste die Fahrerin abgeben. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Anna Rehfeldt
Telefon: 0461 / 484 2009
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 10:45

    POL-FL: Vermisste 15-Jährige wieder da - Bitte um Löschung des Lichtbildes

    Havetoft/ Tarp (ots) - Die seit dem 07. Juli 2025 vermisste 15jährige Ashley B. aus Havetoft ist wieder da. Sie meldete sich infolge der Öffentlichkeitsfahndung und ist wohlauf. Wir bedanken uns für die Unterstützung und bitten darum, die hierzu herausgegebene Pressemitteilung nebst veröffentlichtem Foto nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:54

    POL-FL: Erneut Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte

    Sylt (ots) - Am heutigen Montag (18. August 2025) meldeten sich diverse Anrufer beim Polizeirevier Sylt und teilten mit, Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten zu haben. Die sogenannten Schockanrufer geben sich als Polizeibeamte aus - es handelt sich um Betrüger, die am Telefon von einer vermeintlichen Täter-Festnahme berichten. Geschildert wird zum Beispiel, dass am Vortag ein Raub in der Straße der oder des ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 12:36

    POL-FL: Diebstahl einer Gefriertruhe, Zeugen gesucht

    Bredstedt (ots) - Am Freitagmorgen (15. August 2025) kam es in der Straße Am Wald in Bredstedt zum Diebstahl einer Gefriertruhe samt Inhalt. Diese wurde vermutlich mittels einer ebenfalls entwendeten roten Sackkarre transportiert. Das Stehlgut befand sich im Bereich eines Carports. Am Freitagmorgen wurden im Bereich des Carports Geräusche vernommen, zudem soll dort jemand "Moin" gesagt haben. Die Polizei sucht Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren