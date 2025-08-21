Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Unter Alkoholeinfluss am Strand festgefahren

Sankt Peter-Ording (ots)

In den späten Abendstunden des 20. August 2025 fiel einer Streifenbesatzung auf, wie ein Fahrzeug ohne funktionierendes Rücklicht in einen durch VZ 250 gesperrten Bereich des Ordinger Strandes fuhr.

Die 31-jährige Fahrerin aus Niedersachsen befuhr mit ihrem Transporter zunächst einen Holzsteg (Fahrradweg), um dann in einen für Fahrzeuge gesperrten Strandabschnitt einzufahren. Dort blieb das Fahrzeug im Sand stecken. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand, der Atemalkoholtest ergab 1,55 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein musste die Fahrerin abgeben. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.

