FW-DO: Verkehrsunfall // Kinder zum Glück nur leicht verletzt

Dortmund-Kirchderne (ots)

Am Freitag Nachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Derner Straße in Dortmund-Kirchderne. Zwei Fahrzeuge prallten so hefig in einander, dass die Fahrerin des einen Fahrzeuges mit schwerem Gerät von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden musste. Ihr Renault erlitt dabei einen Totalschaden und die Frau musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Auch die Fahrerin des zweiten Fahrzeuges wurde durch den Rettungsdienst einer klinischen Behandlung zugeführt. Großes Glück hatten die drei Kinder, die sich auf der Rückbank des zweiten Autos befanden. Sie erlitten keine Verletzungen und wurden vorsichtshalber zur Untersuchung in die Kinderklinik gebracht.

Wenn Kinder in altersentsprechenden Kindersitzen transportiert werden, haben sie gute Chancen diese und ähnliche Verkehrsunfälle zu überleben und keine schweren Verletzungen davon zu tragen.

