POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.10.2025

Hohenhameln (ots)

Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Lkw

Equord, Hämelerwalder Straße, 20.10.2025 gegen 15:30 Uhr

Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Hämelerwalder Straße von Equord in Richtung Solschen, als ihm eine 69-jährige Frau in einem Pkw entgegenkam. Diese fuhr aus bislang ungeklärter Ursache von der rechten Spur in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Lkw zusammen. Hierbei zog sich die 69-Jährige schwere Verletzungen zu. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in die MHH gebracht. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter

