POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.10.2025

Kioskbrand

Salzgitter-Lebenstedt, Carl-von-Ossietzky-Straße, 21.10.2025 gegen 03:45 Uhr

Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Kiosks in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Ein Sicherheitsunternehmen, welches Zugriff auf die Kameras des Kiosks hat, bemerkte das Feuer und informierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf ca. 40.000 bis 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, die Ermittlungen dauern an.

